«Η Ελλάδα πυροβολούσε πρόσφυγες και τους έστελνε στην Τουρκία»

Κλιμάκωσε την επίθεση κατά της Ελλάδας στο θέμα του προσφυγικού σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ο οποίος σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό ομόλογό του, στην Άγκυρα, υποστήριξε ότι οι Έλληνες πυροβολούν τις βάρκες των προσφύγων και τις βυθίζουν, καθώς και ότι τους στέλνουν πίσω στην Τουρκία τραυματισμένους.

Χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει τις σχετικές βιντεοσκοπημένες δηλώσεις με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο twitter Τούρκος δημοσιογράφος, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε τα εξής: «η Ελλάδα πυροβολούσε τις βάρκες των προσφύγων, τις βύθιζε στο Αιγαίο και τους έστελνε με τη βία, τραυματισμένους, πίσω στην Τουρκία».

#Greece has been firing at refugee boats, sinking them over Aegean, forcibly returning so many in wounded condition, claimed Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu today in a joint press event with German counterpart. pic.twitter.com/UmutVEXp5g