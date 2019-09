Για έρευνες νοτιοδυτικά του Καστελόριζου στέλνει το Bilim 2 η Τουρκία

Του Νίκου Μελέτη

Σε αιφνιδιαστικό τεστ αντιδράσεων υποβάλει την Αθήνα η Τουρκία, καθώς ενώ το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis παραμένει στην Αττάλεια, στέλνει από σήμερα μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου για «ωκεανογραφικές και κλιματολογικές έρευνες» το σκάφος Bilim 2 σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτιοδυτικά του Καστελόριζου αλλά και μεταξύ του Καστελόριζου - Ρόδου - Καρπάθου.

Πάντως αν και η παράνομη τουρκική Navtex εκδόθηκε το μεσημέρι, μια ώρα αργότερα το Bilim 2 βρισκόταν ακόμη δεμένο στη Μαρμαρίδα.

Η επιλογή των σημείων που θα πραγματοποιήσει την έρευνά του το Bilim 2 ταυτίζεται ουσιαστικά με τη διεκδίκηση της Τουρκίας για «Γαλάζια Πατρίδα» που υφαρπάζει όλη την ελληνική υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, αφήνοντας μόνο τα χωρικά ύδατα των νησιών (δηλαδή τα 6 ν.μ.)

Οι ωκεανογραφικές και κλιματολογικές έρευνες δεν γίνονται επί του βυθού και δεν επηρεάζουν την υφαλοκρηπίδα, αλλά είναι προφανής η στόχευση της τουρκικής πλευράς τόσο για την επιλογή της περιοχής που αναγγέλθηκε η έρευνα όσο και για την χρονική στιγμή, που υπάρχουν πληροφορίες στο πλαίσιο και των επιχειρήσεων υβριδικού πολέμου που ασκεί η Άγκυρα, ότι το δεύτερο σεισμογραφικό σκάφος θα κατευθυνθεί ίσως στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Πάντως ακόμη και για τις ωκεανογραφικές έρευνες η Navtex για την αναγγελία τους πρέπει να εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές και όχι από τον σταθμό της Αττάλειας, καθώς και με αυτό τον τρόπο αμφισβητείται η άσκηση θαλάσσιων αρμοδιοτήτων από την Ελλάδα στην κρίσιμη αυτή περιοχή.

Η τουρκική NAVTEX

N/W : 1012/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

36 05.00 N - 029 15.00 E

36 20.00 N - 029 00.00 E

36 05.00 N - 029 00.00 E

35 50.00 N - 029 00.00 E

35 43.00 N - 029 00.00 E

35 35.00 N - 029 00.00 E

35 20.00 N - 029 00.00 E

35 00.00 N - 029 00.00 E

36 20.00 N - 028 45.00 E

36 05.00 N - 028 45.00 E

35 57.00 N - 028 45.00 E

35 50.00 N - 028 45.00 E

35 43.00 N - 028 45.00 E

35 35.00 N - 028 45.00 E

35 20.00 N - 028 45.00 E

35 00.00 N - 028 45.00 E

36 20.00 N - 028 30.00 E

36 05.00 N - 028 30.00 E

35 57.00 N - 028 30.00 E

35 50.00 N - 028 30.00 E

35 43.00 N - 028 30.00 E

35 35.00 N - 028 30.00 E

35 20.00 N - 028 30.00 E

35 00.00 N - 028 30.00 E

35 00.00 N - 027 55.00 E

35 20.00 N - 027 55.00 E

34 35.00 N - 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.