Ζελένσκι: Ζήτησε από τον Τραμπ όπλα μεγάλου βεληνεκούς εάν η Ρωσία απορρίψει την εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιτέθηκε την Πέμπτη στη Ρωσία -μετά και από την κατάρριψη drones από την Πολωνία- υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί στην Πολωνία ώστε να αποτρέψει το Κίεβο από το να εξασφαλίσει την ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας που χρειάζεται ενόψει του χειμώνα.

Μιλώντας μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Ζελένσκι είπε πως «η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην Πολωνία για να εξασφαλίσει ότι η Ουκρανία δεν θα αποκτήσει νέα αεράμυνα πριν από το χειμώνα».

Παράλληλα, είπε ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλν Τραμπ, προμήθειες όπλων μεγάλου βεληνεκούς, εφόσον οι προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας αποτύχουν.

O Ζελένσκι προέτρεψε επίσης τους συμμάχους να επανεξετάσουν τις δικές τους δυνατότητες αεροπορικής άμυνας, προσθέτοντας ότι τα συστήματα πυραύλων είναι πολύ ακριβά για να χρησιμοποιηθούν κατά των φθηνότερων drones.

Από την πλευρά του, ο Στουμπ είπε πως είναι πλέον σαφές ότι η Ουκρανία έχει εγγυήσεις ασφάλειας από την Ευρώπη.

Πρόσθεσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στις εγγυήσεις από τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον πριν από τρεις εβδομάδες.