Ζελένσκι: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το νέο ρωσικό χτύπημα

Έτσι ξεκίνησε την ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ (πρώην Τwitter), μετά τη ρωσική βομβιστική επίθεση που δέχτηκε το Κίεβο.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το νέο ρωσικό χτύπημα. Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται. Πάνω από 500 διασώστες της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, δημοτικές υπηρεσίες, εργαζόμενοι στην ενέργεια και αστυνομικοί.



Κίεβο, περιφέρεια Κιέβου και Χάρκοβο. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 92 τραυματίες. Όλοι τους λαμβάνουν βοήθεια. Δυστυχώς, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους.



Οι πολεμιστές της αεράμυνάς μας έχουν κάνει απίστευτη δουλειά τις τελευταίες τρεις ημέρες. Από τις 31 Δεκεμβρίου, τα ρωσικά τέρατα έχουν ήδη εκτοξεύσει 170 μη επανδρωμένα αεροσκάφη "Shahed" και δεκάδες πυραύλους διαφόρων τύπων. Η απόλυτη πλειονότητά τους είχε ως στόχο μη στρατιωτικές υποδομές. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους εταίρους μας που μας βοηθούν να ενισχύσουμε την εναέρια ασπίδα μας. Κάθε μέρα και νύχτα, αυτό συμβάλλει στη διάσωση εκατοντάδων ζωών που θα είχαν χαθεί αν δεν είχαμε "Patriots" και άλλα αμυντικά συστήματα.



Φέτος, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους όσοι σε όλο τον κόσμο εκτιμούν τη ζωή για να ενισχύσουμε την εναέρια ασπίδα μας και να καταστήσουμε τη Ρωσία υπεύθυνη για όσα έχει κάνει. Το τρομοκρατικό κράτος πρέπει να αισθανθεί τις επιπτώσεις των πράξεών του».

