Ζελένσκι: Στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον καγκελάριο Σολτς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε χθες Δευτέρα το βράδυ στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και για να συμμετάσχει σε σύνοδο για την ανοικοδόμηση της χώρας του, ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω X.

«Ο καγκελάριος Σολτς και εγώ θα συζητήσουμε τη συνέχιση της αμυντικής βοήθειας, την επέκταση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και την κοινή παραγωγή όπλων», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι.

