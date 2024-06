Ζελένσκι: Στην Ελβετία για τη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την άφιξή του στην Ελβετία, παραμονή της μεγάλης διάσκεψης για την ειρήνη στη χώρα του, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

Το Κίεβο ελπίζει ότι σε αυτή τη "Διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την ειρήνη" θα κερδίσει ευρεία διεθνή υποστήριξη υπέρ του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

"Θα έχουμε δύο ημέρες εντατικής δουλειάς με χώρες από όλες τις περιοχές του κόσμου, με διαφορετικά κράτη τα οποία ωστόσο ενώνονται από τον κοινό στόχο να φέρουν την Ουκρανία πιο κοντά σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη", εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

I arrived in Switzerland for the Global Peace Summit. There will be two days of active work with countries from all parts of the world, with different nations that are nonetheless united by a common goal of bringing a just and lasting peace in Ukraine closer.



