Να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες για κατάπαυση του πυρός προέτρεπε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την μόλις 15' συνάντησή τους στο Βατικανό, στο πλαίσιο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου. Αυτό αναφέρουν στο Axios δύο πηγές που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση του Σαββάτου (26/04), το παρασκήνιο της οποίας έχει ενδιαφέρον όπως και ότι εάν η ολιγόλεπτη συνάντησή τους είχε αποτέλεσμα.

NEW from @BarakRavid: What Zelensky told Trump at Pope Francis' funeralhttps://t.co/NaIPlfrRKJ