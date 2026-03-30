Ζελένσκι: Προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του οποίου η χώρα έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, πρότεινε σήμερα ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής συνομιλιών WhatsApp, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί, εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στο ουκρανικό σύστημα ενέργειας και ότι το Κίεβο είναι ανοικτό σε μια πασχαλινή εκεχειρία.

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι εάν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να μην πλήττει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, σε απάντηση δεν θα χτυπήσουμε τον ενεργειακό τους τομέα», πρόσθεσε.

Έχοντας επιστρέψει από τετραήμερη επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με κάποιες χώρες στην περιοχή για την παροχή ενεργειακής στήριξης στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το σαββατοκύριακο, κατά την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, ότι κατέληξε σε συμφωνία για παραδόσεις ντίζελ για έναν χρόνο στην Ουκρανία, χωρίς να παρέχει άλλες λεπτομέρειες.

Το ντίζελ είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και για τον αγροτικό τομέα της χώρας, τον θεμέλιο λίθο της οικονομίας.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του, η Ουκρανία υπέγραψε συμφωνίες-πλαίσιο για συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, και έχει δηλώσει ότι ετοιμάζεται μία ακόμα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στις συνομιλίες του με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο ζήτημα των πυραυλικών προμηθειών αντιαεροπορικής άμυνας, χωρίς να αφήνει να εννοηθεί ότι έχουν επιτευχθεί συμφωνίες.

Λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας «ως επί το πλείστον» στέλνουν τα αντιβαλλιστικά πυραυλικά τους συστήματα στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή και την Ουκρανία κάποιες φορές την ξεχνούν, δήλωσε.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή