Ζελένσκι: Πάνω από 3.800 drones και 260 πύραυλοι σε ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τον Ιούλιο - Χρειάζεται διεθνής δράση

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 3.800 drones και σχεδόν 260 πυραύλους στις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας τον Ιούλιο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

«Εκτιμούμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και άλλοι εταίροι βλέπουν καθαρά τι συμβαίνει και καταδικάζουν τη Ρωσία», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις μπορούν να σταματήσουν μόνο μέσα από κοινές προσπάθειες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και άλλων διεθνών δυνάμεων.

«Για ακόμη μία φορά, αυτή η αποτρόπαιη επίθεση της Ρωσίας αποδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα και επιπλέον κυρώσεις. Όσο κι αν το Κρεμλίνο αρνείται την αποτελεσματικότητά τους, οι κυρώσεις λειτουργούν - και πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να στοχεύουν σε καθετί που επιτρέπει τη συνέχιση αυτών των επιθέσεων. Είναι επίσης κρίσιμο ο κόσμος να μη μένει σιωπηλός απέναντί τους», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko delivered a report. In Kyiv, emergency restoration works are ongoing at the sites affected by yesterday’s attack. All search and rescue operations have already been completed. Unfortunately, as of now, 31 people have been confirmed dead,… pic.twitter.com/zcaBkosIrJ