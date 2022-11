Ζελένσκι: Πάνω από 10 εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμα του δήλωσε ότι πάνω από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι οι περιοχές της Οδησού, τη Βινίτσια, του Σούμι και του Κιέβου είναι αυτές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Πύραυλοι συνέχισαν να πλήττουν στην ουκρανική ενεργειακή υποδομή σήμερα Πέμπτη, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντατικοποίησαν τις επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Εκρήξεις αντήχησαν σε πόλεις όπως η πρωτεύουσα Κίεβο, το νότιο λιμάνι της Οδησσού, η κεντρική πόλη Ντνίπρο και η νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια. Η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση ανέφερε επίσης επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Μπαλακλέγια στην ανατολική περιοχή Χάρκοβο και στο Ότσακιβ στο Μικολάιβ στο νότο.

Καθώς το πρώτο χιόνι του χειμώνα έπεσε στο Κίεβο, οι αρχές δήλωσαν ότι εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε εθνικό επίπεδο, αφού η Ρωσία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξαπέλυσε, όπως είπε η Ουκρανία, τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό μη στρατιωτικών υποδομών του εννεάμηνου πολέμου.

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στην ανατολική Ουκρανία υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Άλλες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν περιελάμβαναν το τεράστιο αμυντικό εργοστάσιο Pivdenmash στο Δνείπερο.

Η Ukrenergo δε, η εταιρεία ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από έναν μεγάλο υποσταθμό ρεύματος που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένος από ρωσικό πύραυλο. Αυτός έδινε ρεύμα σε 400.000 ανθρώπους.

