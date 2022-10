Ζελένσκι: Οι κατακτητές συνεχίζουν να τρομοκρατούν αμάχους

Σε ανάρτηση του στο Twitter ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τη νέα επίθεση των Ρώσων εναντίον αμάχων και συγκεκριμένα έκανε λόγο για τη ρίψη πυραύλων C-300 στην πόλη του Μικολάιβ, βάζοντας κι ένα βίντεο από τα χαλάσματα. «Αναρωτιέμαι τι πολεμούσαν οι Ρώσοι σε αυτές τις ειρηνικές εγκαταστάσεις;», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οι κατακτητές συνεχίζουν να τρομοκρατούν τους πολίτες. Στο Mykolaiv, ο εχθρός κατέστρεψε ένα κτίριο κατοικιών με πυραύλους C-300. Ένα άτομο πέθανε. Απεργία έγινε και στην αγορά των λουλουδιών, στο πάρκο της καστανιάς. Αναρωτιέμαι τι πολεμούσαν οι Ρώσοι σε αυτές τις ειρηνικές εγκαταστάσεις;»

Occupiers continue to terrorize civilians. In Mykolaiv, the enemy destroyed a residential building with C-300 missiles. A person died. There was also a strike at the flower market, the chestnut park. I wonder what the Russians were fighting against at these peaceful facilities? pic.twitter.com/z2SzXDhNUE