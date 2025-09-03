Ζελένσκι: Ο Πούτιν επιδεικνύει την ατιμωρησία του λόγω έλλειψης επαρκούς πίεσης

«Ο Πούτιν επιδεικνύει την ατιμωρησία του λόγω έλλειψης επαρκούς πίεσης», επανέλαβε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολιάζοντας τις τελευταίες ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για σαφώς επιδεικτικές ρωσικές επιθέσεις. Ο Πούτιν επιδεικνύει την ατιμωρησία του. Και αυτό απαιτεί αναμφίβολα μια απάντηση από τον κόσμο. Μόνο λόγω της έλλειψης επαρκούς πίεσης, κυρίως στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας, συνεχίζεται αυτή η επιθετικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ενόψει της συνάντησης στη Δανία με τις βαλτικές χώρες σημείωσε πως «προετοιμάζουμε σημαντικές ενισχύσεις για την Ουκρανία».

Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές - Δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου

Στο μεταξύ, το βράδυ της Τρίτης ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές, συνεχίζοντας παράλληλα να εξαπολύει μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στη χώρα του.

«Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου. Αρνείται να υποχρεωθεί σε ειρήνευση», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ουκρανικών εδαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, περισσότερα από 50 το πρωί και δεκάδες άλλα απόψε.

Σχολιάζοντας τις επαφές του Ρώσου πρόεδρου στην Κίνα, ο Ζελένσκι είπε πως «οι Ρώσοι απέρριψαν ουσιαστικά όσα είπε ο (πρόεδρος των ΗΠΑ) Τραμπ» περί συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Στην Κίνα, ο Πούτιν συνεχίζει τα παραμύθια σαν να μην ευθύνεται ο ίδιος για τον πόλεμο», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έχει αποδεχθεί την πρόταση Τραμπ για τετ-α-τετ του ουκρανού ηγέτη με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, ως αναγκαίο βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κρεμλίνο διαμηνύει πως δεν έχει καθοριστεί η ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο κορυφής.