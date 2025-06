Ζελένσκι: Μακρά και η ουσιαστική η συνάντησή μου με τον Τραμπ

Ως «μακρά και ουσιαστική» χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη (25/06), λέγοντας ότι μίλησαν για το πώς θα επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ήλπιζε να αξιοποιήσει τη διάρκειας 50 λεπτών συνάντηση που έγινε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη για να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ να επενδύσει στην αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας.

I had a long and substantive meeting with President Trump @POTUS.

We covered all the truly important issues.

I thank Mr. President, I thank the United States.

We discussed how to achieve a ceasefire and a real peace.

We spoke about how to protect our people.

We appreciate the…