Ζελένσκι: Κινεζικές εταιρείες εμπλέκονται στην παραγωγή ρωσικών πυραύλων Iskander

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (18/04) ότι κινεζικές εταιρείες στις οποίες το Κίεβο είχε επιβάλει παλαιότερα κυρώσεις εμπλέκονται στην παραγωγή των ρωσικών πυραύλων Iskander.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρέοδρος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, δήλωσε ότι: «Σήμερα, επεκτείναμε τις ουκρανικές κυρώσεις μας εναντίον σχεδόν εκατό ακόμη εταιρειών - φυσικών και νομικών προσώπων - οι περισσότερες από τις οποίες εμπλέκονται στην παραγωγή τέτοιων πυραύλων - Iskander - όπως αυτοί που έπληξαν το Χάρκοβο μας».

«Πολλές από αυτές τις εταιρείες είναι ρωσικές, αλλά δυστυχώς κάποιες προέρχονται και από την Κίνα», είπε.

Μάλιστα, τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι οι κυρώσεις μας είναι συντονισμένες – όλοι όσοι συμβάλλουν στη δολοφονία και στην παράταση του πολέμου πρέπει να λογοδοτήσουν».

Emergency response operations are still underway in Kharkiv following the Russian missile strike. Preliminary reports indicate they were cruise missiles—Iskanders. One of the missiles detonated in mid-air over a residential neighborhood; another struck an industrial site near a… pic.twitter.com/lLNuk0PgNN