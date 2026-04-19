Ζελένσκι: Καταδικάζει την παράταση αναστολής των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στη νέα απόφαση για παράταση της αναστολής των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, τονίζοντας ότι «κάθε δολάριο που καταβάλεται για ρωσικό πετρέλαιο είναι χρήματα για τον πόλεμο της Μόσχας» στην Ουκρανία.

Όπως έγινε γνωστό, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή (17/4) επέτρεψε, για διάστημα ενός μήνα, τη διάθεση ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε «γενική άδεια» που δίνει τη δυνατότητα έως τις 16 Μαΐου να πωληθούν ποσότητες αργού πετρελαίου και παραγώγων από τη Ρωσία, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν φορτωθεί σε πλοία πριν από τις 17 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Μάρτιο η Ουάσιγκτον είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες προσωρινές ρυθμίσεις, επιτρέποντας την εμπορική αξιοποίηση ρωσικού πετρελαίου που βρισκόταν στη θάλασσα, με στόχο να περιοριστεί η απότομη αύξηση των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Λόγω της ελάφρυνσης των κυρώσεων», το ρωσικό πετρέλαιο που φορτώθηκε σε δεξαμενόπλοια «μπορεί να πωληθεί ξανά χωρίς συνέπειες. Αυτό αντιστοιχεί σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια - έναν οικονομικό πόρο που μετατρέπεται άμεσα σε νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόνο αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία έχει εξαπολύσει περισσότερες από 2.360 επιθέσεις με drones, με περισσότερες από 1.320 κατευθυνόμενες βόμβες και σχεδόν 60 πυραύλους», πρόσθεσε.