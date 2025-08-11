Ζελένσκι καλεί Ινδία και Σαουδική Αραβία σε μία προσπάθεια υποστήριξης για το Κίεβο

Με τους ηγέτες της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας μίλησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει την υποστήριξη για το Κίεβο πέρα από την Ευρώπη, πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κέρδισε την Κυριακή τη διπλωματική υποστήριξη της Ευρώπης και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, εν μέσω φόβων ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας ενδέχεται να προσπαθήσουν να επιβάλουν όρους για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί 3,5 χρόνια.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι είπε ότι μίλησε με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, και τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει προσεκτική διπλωματική στάση απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στην γειτονική χώρα.

Η Ινδία είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου και η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή στη σύγκρουση. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε και με τους δύο ηγέτες για την ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

«Η επικοινωνία με τους ηγέτες είναι συνεχής, σχεδόν όλο το 24ωρο – είμαστε σε συνεχή επαφή. Τώρα είναι η στιγμή που υπάρχει πραγματική ευκαιρία να επιτευχθεί ειρήνη», έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Στη «μακρά συνομιλία» του με τον Μόντι, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι συζήτησε επίσης τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Ο Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες εισαγωγές του προϊόντος από το Νέο Δελχί.

«Σημείωσα ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η εξαγωγή ρωσικής ενέργειας, ιδίως πετρελαίου, προκειμένου να μειωθεί η δυνατότητα και η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση αυτού του πολέμου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες που έχουν «απτή επιρροή στη Ρωσία» πρέπει να αναλάβουν δράση.

Συνομιλία Πούτιν με Κίνα, Ινδία, Βραζιλία

Ο Πούτιν πραγματοποίησε επίσης μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων τις τελευταίες ημέρες, μιλώντας με τους ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας και τριών πρώην σοβιετικών κρατών για να τους ενημερώσει σχετικά με τις επαφές του με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την Τετάρτη, η Γερμανία θα συγκαλέσει μια εικονική συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών για να συζητήσουν πώς να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, πριν από μια ευρωπαϊκή τηλεφωνική συνάντηση με τον Τραμπ. Ο Ζελένσκι και αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αναμενόταν να συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς τη Ρωσία δεν θα την πείσουν να σταματήσει τους αγώνες στην Ουκρανία και ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η πίεση προς το Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο», έγραψε στην πλατφόρμα X.