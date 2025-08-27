Ζελένσκι: Η Ρωσία στέλνει αρνητικά μηνύματα σχετικά με τις συναντήσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι ώρα για μια συζήτηση μεταξύ των ηγετών σχετικά με τις προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ομάδες «προετοιμάζουν ενεργά την αρχιτεκτονική ισχυρών και πολυμερών εγγυήσεων ασφαλείας».

Αυτό, είπε, περιλαμβάνει Ευρωπαίους, Αμερικανούς και άλλους εταίρους στον «συνασπισμό των προθύμων».

Όμως, ενώ αυτές οι συνομιλίες φαίνεται να επιταχύνονται, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «στέλνει αρνητικά μηνύματα σχετικά με τις συναντήσεις και την περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων».

«Οι επιθέσεις στις πόλεις και τα χωριά μας συνεχίζονται. Νέα θύματα κάθε μέρα», είπε.

«Χρειάζεται πίεση. Βασιζόμαστε σε αυτήν. Χρειάζονται βήματα ειδικά από τη Ρωσία - βήματα προς την πραγματική διπλωματία», κατέληξε.