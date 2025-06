Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, 315 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 7 πυραύλους σε πλήγματα που είχαν στόχο και άλλες περιοχές της χώρας.

«Τα ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και Shahed πνίγουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και άλλων στον κόσμο να αναγκάσουν τη Ρωσία σε ειρήνευση», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να προβούν σε «απτή δράση» απέναντι στη Ρωσία.

Russian missile and Shahed strikes drown out the efforts of the United States and others around the world to force Russia into peace. For yet another night, instead of a ceasefire, there were massive strikes with Shahed drones, cruise and ballistic missiles. Today was one of the… pic.twitter.com/t3uEzzoCsL