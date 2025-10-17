Ζελένσκι: Η Ρωσία έτρεξε να ξανακαθίσει στο τραπέζι του διαλόγου μόλις άκουσε για τους Tomahawk

Με το που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκλεισαν το τηλέφωνο μετά την χθεσινή τους συνομιλία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε αμέσως.

«Είμαι ήδη στην Ουάσινγκτον», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τη σημερινή συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και εν συνεχεία περιέγραψε τον Πούτιν ως «όχι πιο γενναίο από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη», καθώς ζήτησε «δύναμη και δικαιοσύνη».

«Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούσει για τα Tomahawk», είπε.

Η φράση του προήλθε μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι ο Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η παροχή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα βλάψει την ειρηνευτική διαδικασία καθώς και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Πρόκειται για ένα θέμα που ο Ζελένσκι ελπίζει να συζητήσει με τον Τραμπ σήμερα το απόγευμα, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να έχει ήδη αλλάξει στάση στο θέμα.

Χαρακτηριστικά, είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν «δεν θέλει» να δοθούν Tomahawks στην Ουκρανία, περιγράφοντάς τα ως «επικίνδυνο όπλο».