Ζελένσκι: Η Ρωσία επεκτείνει τον πόλεμο, ήξερε ακριβώς πού πετούσαν τα drones

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου μετά τον συναγερμό που σήμανε σε Πολωνία και Ρουμανία για εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο τους.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ήξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας.

«Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις», είπε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί εξάλλου στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, επαίνεσε την πρόταση Τραμπ για συντονισμένη δράση κατά της Ρωσίας. «Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες για να μην επιβάλουν κυρώσεις», είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Υπενθυμίζεται ότι, σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικών.

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία, αναφέροντας ότι κατέρριψαν δύο ρωσικά drone που μπήκαν μέσα στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας από την Ουκρανία. Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο. Δύο F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Φετέστι για να ελέγξουν την κατάσταση.



Romania's defense ministry: Russian drone flew into Romanian airspace and disappeared from radar while being tracked by F-16s pic.twitter.com/IQ1MFzMFDu — BNO News Live (@BNODesk) September 13, 2025





Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους στα βόρεια της χώρας καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο.

The Romanian authorities have announced a danger for settlements near the Romanian-Ukrainian border. pic.twitter.com/A2zkxMteIG

— Clash Report (@clashreport) September 13, 2025

Την εισβολή του ρωσικού drone επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Σε ανάρτησή του γράφει ότι το μη επανδρωμένο μπήκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα και έμεινε σε αυτόν για περίπου 50 λεπτά.

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

«Ο ρωσικός στρατός γνωρίζει ακριβώς πού κατευθύνονται τα drones του και πόσο χρόνο μπορούν να παραμείνουν στον αέρα. Οι διαδρομές τους υπολογίζονται πάντα. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λάθος ή πρωτοβουλία κάποιων κατώτερων διοικητών. Είναι μια προφανής επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία – και έτσι ακριβώς ενεργούν. Μικρά βήματα στην αρχή, και τελικά μεγάλες απώλειες», τονίζει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος.

Εν τω μεταξύ, μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας και συμμαχικά απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή στην ανατολική Πολωνία.

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία εντός του εναέριου χώρου της, με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στη διασφάλιση της εναέριας κυκλοφορίας και στην προστασία των πολιτών, ιδίως σε περιοχές κοντά στην απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δεν έγινε αναφορά σε νέες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία είχε ανακοινώσει ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της από το βράδυ της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ρωσία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν είχε στόχο την Πολωνία.

Το πολωνικό Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε επίσης ότι το αεροδρόμιο της Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από αυτό έκλεισαν προσωρινά για πτήσεις το Σάββατο.

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT



Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH — BNO News (@BNONews) September 13, 2025

Αργότερα, σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε ότι «το επίπεδο απειλής ακυρώθηκε». Ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή από εδάφους και αέρος και πρόσθεσε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση».

Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Poland issues air raid alert warning to civilians in the following counties: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, Świdnicki, włodawski (Lublin Voivodeship). pic.twitter.com/4VYLaE8erk — Intelschizo (@Schizointel) September 13, 2025

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Στην ανακοίνωση δεν έγινε καμία αναφορά σε τυχόν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, όπως σημειώνει το Reuters. Σε κάθε περίπτωση, η κινητοποίηση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία όταν πέρασαν μέσα στον εναέριο χώρο της. Η παραβίαση από τα ρωσικά drone έγινε τη νύχτα από την Τρίτη προς την Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στοχεύσει την Πολωνία.