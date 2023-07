Ζελένσκι: Χαιρετίζει τις «προσωπικές προσπάθειες» του Στόλτενμπεργκ υπέρ της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη σήμερα τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, η θητεία του οποίου παρατάθηκε για έναν χρόνο, χαιρετίζοντας τις "προσωπικές του προσπάθειες" υπέρ της Ουκρανίας, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Συμμαχίας στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

«Ευχαρίστησα τον Γενς Στόλντεμπεργκ για τις προσωπικές του προσπάθειες στην υποστήριξη των ευρωατλαντικών προσδοκιών της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. «Ευελπιστώ ότι η συνεργασία μας θα συνεχίσει να αποφέρει καρπούς».

On the eve of the NATO Summit in Vilnius on July 11-12, I had a phone call with @jensstoltenberg, the Secretary General of @NATO.



I congratulated him on the decision of the Allies to extend his mandate as Secretary General for another year. I am hopeful that our cooperation will…