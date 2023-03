Ζελένσκι για Ζαπορίζια: Δεν υπάρχει «πυρηνική ασφάλεια» στη χώρα χωρίς αποχώρηση των Ρώσων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι ότι δεν μπορεί να υπάρξει «πυρηνική ασφάλεια» στην Ουκρανία χωρίς την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον οποίο έχουν καταλάβει εδώ και έναν και πλέον χρόνο.

«Χωρίς την άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και του ρωσικού προσωπικού από τον σταθμό και τις παρακείμενες περιοχές, κάθε πρωτοβουλία με στόχο την αποκατάσταση της πυρηνικής ασφάλειας είναι καταδικασμένη να αποτύχει», τόνισε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία.

Ο Γκρόσι αναμένεται να μεταβεί τις επόμενες ημέρες στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια για τη δεύτερη επίσκεψή του μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο Ζελένσκι και ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος μετέβη "στην πρώτη γραμμή" του νότιου μετώπου.

«Ο ρόλος σας για να εγγυηθείτε την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας είναι εξαιρετικά σημαντικός σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι στον Γκρόσι, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ουκρανική προεδρία.

Οι δύο ηγέτες μετέβησαν στον χώρο ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον Δνείπερο που τροφοδοτεί με ενέργεια τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος έχει καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό και τακτικά υφίσταται διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

«Ενημερώθηκαν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου του Δνείπερου σε περίπτωση νέων (ρωσικών)επιθέσεων», σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, που αναφέρει σε δελτίο Τύπου ότι οι υποδομές στην περιοχή «έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό».

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2