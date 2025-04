Ζελένσκι για την επίθεση στο Σούμι: Κάθε πύραυλος χτυπά όχι μόνο τον ουκρανικό λαό, αλλά και τη διπλωματία

Λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο χτύπημα στο Σούμι από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε ακόμα μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ, μέσω της οποίας στέλνει το μήνυμά του προς του δυτικούς συμμάχους του.

Ειδικότερα, ζητά από τη Δύση «πιο αποφασιστική δράση» και τονίζει ότι κάθε βράδυ, η Ουκρανία δέχεται «βροχή» από δεκάδες drones και πυραύλους από τη Ρωσία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

Today, many world leaders, diplomats, and ordinary people with big hearts expressed their condolences to Ukraine and the Ukrainian people. They condemned the Russian strike. I thank everyone who remembers that wars end when the crimes of war are not forgotten — and when the… pic.twitter.com/uFmfU6j5cU