Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, ελήφθησαν «συγκεκριμένες αποφάσεις».

Όπως επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος: «Μαζί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, συζητήσαμε εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας. Συμφωνήσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να φέρουμε τη νίκη πιο κοντά ήδη από φέτος. Έχουμε ήδη συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό».

Σούνακ: Μπορείτε να υπολογίζεται σε εμάς

Ο Ρ. Σούνακ βεβαίωσε από την πλευρά του τον Β. Ζελένσκι για το ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της Βρετανίας μακροπρόθεσμα μετά και τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Βρετανίας την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι ηγέτες συζήτησαν σχετικά με τις αποτρόπαιες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Σούνακ μετά τη συνομιλία των δύο ηγετών νωρίτερα την ίδια ημέρα.

«Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βασιστεί στη Βρετανία για το ότι θα συνεχίσει να την υποστηρίζει μακροπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται και από την πρόσφατη παράδοση περισσότερων από 1.000 αντιαεροπορικών πυραύλων».

«Η Ρωσία μας βομβαρδίζει»

Στο μεταξύ, ο Μικαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, επανέλαβε τη θέση της Ουκρανίας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε σχετικό tweet αναφέρει:

Ένα βασικό πράγμα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ιδιαίτερα όταν κάποιος θέλει να «μιλήσει για πόλεμο ή διαπραγματεύσεις». Η Ρωσική Ομοσπονδία ήρθε σε ξένη χώρα για να σκοτώσει τους πολίτες της. Η Ρωσική Ομοσπονδία βομβαρδίζει μαζικά την Ουκρανία. Η Ρωσική Ομοσπονδία προσπαθεί να καταλάβει μέρος ξένου εδάφους. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ο μοναδικός υπαίτιος ενός απρόκλητου πολέμου στην Ευρώπη.

