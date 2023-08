Ζελένσκι: Ευχαριστεί την Ελλάδα και τη Γερμανία σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα για την προσχώρησή της στη Διακήρυξη Υποστήριξης της G7 για την Ουκρανία.

«Έχουμε ακόμη ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας με τους εταίρους μας για εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ελλάδα προσχώρησε στη Διακήρυξη των G7 σχετικά με τις εγγυήσεις για την Ουκρανία. Πρόκειται για την 14η χώρα. Εκτός από την Ελλάδα, έχουν προσχωρήσει το Βέλγιο, η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία. Ευχαριστώ κάθε κράτος!», είπε ο Ζελένσκι στο χθεσινοβραδινό μήνυμά του.

Belgium, Czechia, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Ireland, Latvia, the Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Spain, and Sweden have joined G7 Declaration in support of security guarantees. This, together with Peace Formula, is a signal: peace will come; aggression will fail. pic.twitter.com/GgrV59RNyy