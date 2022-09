Ζελένσκι: «Φάρσα» οι προσαρτήσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε την Παρασκευή ότι ολόκληρη η επικράτεια της Ουκρανίας θα απελευθερωθεί από τον ρωσική κατοχή, χαρακτηρίζοντας την προσάρτηση ορισμένων ουκρανικών περιοχών από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «φάρσα».

«Ολόκληρη η επικράτεια της χώρας μας θα απελευθερωθεί από αυτόν τον εχθρό – τον ​​εχθρό όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και της ίδιας της ζωής, της ανθρωπότητας, του νόμου και της αλήθειας», είπε ο Ζελένσκι σε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Παρασκευής.

«Η Ρωσία το γνωρίζει ήδη αυτό. Νιώθει τη δύναμή μας. Βλέπει ότι εδώ, στην Ουκρανία, αποδεικνύουμε τη δύναμη των αξιών μας. Και γι' αυτό βιάζεται, οργανώνει αυτή τη φάρσα με την απόπειρα προσάρτησης, προσπαθεί να κλέψει κάτι που δεν της ανήκει, θέλει να ξαναγράψει την ιστορία και να ξαναχαράξει τα σύνορα με δολοφονίες, βασανιστήρια, εκβιασμούς και ψέματα. Η Ουκρανία δεν θα το επιτρέψει», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι η ειρήνη θα αποκατασταθεί μόνο με την «εκδίωξη των κατακτητών».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα είπε επίσης την Παρασκευή ότι οι προσαρτήσεις του ουκρανικού εδάφους από τον Πούτιν δεν αλλάζουν «τίποτα».

By attempting to annex Ukraine’s Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions, Putin tries to grab territories he doesn’t even physically control on the ground. Nothing changes for Ukraine: we continue liberating our land and our people, restoring our territorial integrity.