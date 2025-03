Ζελένσκι: Είχα μια παραγωγική συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με τον Μερτς

Χωρίς να αναφερθεί καθόλου στη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο Χ, γνωστοποίησε ότι είχε μία παραγωγική συζήτηση με τον αρχηγό των Χριστιανοδημοκρατικών της Γερμανίας και πιθανό επόμενο καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Είχα μια παραγωγική συζήτηση με τον αρχηγό του κόμματος CDU Φρίντριχ Μερτς που κέρδισε τις εκλογές. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εκτιμώ την υποστήριξή του».

Ενώ επεσήμανε ότι συμφώνησε για περαιτέρω συνεργασία και επαφές με τον Μερτς.

Had a productive conversation with the leader of the CDU party, which won the Bundestag elections, @_FriedrichMerz. We coordinated our positions and I appreciate his support.



Ukraine highly values Germany’s efforts to restore European security and protect lives in our country.…