Ζαχάροβα: Οι επιθέσεις σε ιρανικό λιμάνι ενέχουν κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης

Η Ρωσία εξέφρασε την ανησυχία της για τις πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις αυτές ενέχουν τον κίνδυνο να διευρύνουν τη σύγκρουση και να επηρεάσουν τα δικά της οικονομικά συμφέροντα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα «παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία» αυτό που περιέγραψε ως μια εκτεταμένη εκστρατεία βομβιστικών επιθέσεων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ σε ολόκληρο το Ιράν.

Επεσήμανε την επίθεση της 18ης Μαρτίου στο λιμάνι του Μπαντάρ-ε Ανζάλι στη Κασπία Θάλασσα, περιγράφοντάς το ως βασικό εμπορικό και logistics κόμβο που χρησιμοποιείται στο ρωσο-ιρανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών τροφίμων.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε την αμερικανο-ισραηλινή «συμμαχία» ότι τροφοδοτεί την κλιμάκωση και προειδοποίησε ότι οι ενέργειές της κινδυνεύουν να παρασύρουν τις χώρες της Κασπίας σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

