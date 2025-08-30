Οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Γερμανίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι «κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι», δήλωσε την Κυριακή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στο πρακτορείο Tass.

Τα σχόλιά της ήρθαν σε απάντηση στη δήλωση του Μερτς ότι η Γερμανία βρίσκεται ουσιαστικά «σε σύγκρουση» με τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα αποσταθεροποιεί τη χώρα και διεξάγει επιχειρήσεις χειραγώγησης μέσω κοινωνικών δικτύων.

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι. Η Γερμανία εξοπλίζει εδώ και τρία χρόνια το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο με όπλα, συμπεριλαμβανομένου βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού, και τώρα ξαφνικά ανησυχούν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε με σαρκασμό η Ζαχάροβα.