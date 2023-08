ΥΠΕΞ: Θλίψη για τις φονικές πυρκαγιές στη Χαβάη (vid)

Βαθιά θλίψη για τις φονικές πυρκαγιές στη Χαβάη, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, υπογραμμίζει πως η σημασία της συλλογικής δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να μειωθούν οι τρομερές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως οι σκέψεις και οι προσευχές είναι με τον αμερικανικό λαό.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές στο Μάουι αυξήθηκε στους 80, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές στη Χαβάη, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε ό,τι απέμεινε από την ιστορική πόλη της Λαχέινα.

You’ve seen it already but I’m going to keep posting about it so everyone understands the magnitude of the destruction in Lahaina. We in Maui need help and that will include a robust supplement appropriations bill being passed. Make sure your reps in DC do the right thing. https://t.co/bBpkteAh2R