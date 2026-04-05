ΥΠΕΞ Κατάρ: Nα σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, και ο ομόλογός του από το Κουβέιτ, Σεΐχης Τζαρά Τζαμπέρ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, πραγματοποίησαν συνομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ιρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων του Κουβέιτ, σημειώνει το Al Jazeera.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του Κατάρ προς το Κουβέιτ μετά τις επιθέσεις, καθώς και την υποστήριξή του σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα «για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ «επιβεβαίωσε επίσης την ανάγκη να σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των χωρών της περιοχής, προειδοποιώντας σε αυτό το πλαίσιο για τις συνέπειες της ανεύθυνης στοχοποίησης ζωτικών υποδομών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις ύδρευσης, διατροφής και ενέργειας».