ΥΠΕΞ Ισραήλ: Καταγγέλλει στις ΗΠΑ ότι η Τουρκία, μαζί με το Ιράν, βοηθά τη Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, κατηγόρησε την Τουρκία ότι συνεργάζεται με το Ιράν για τη μεταφορά χρημάτων στη Χεζμπολάχ.

Η καταγγελία έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με δικομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών και την αναπληρώτρια ειδική απεσταλμένη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους

Σύμφωνα με το γραφείο του υπουργείου Εξωτερικών ο Σάαρ δήλωσε ότι «υπάρχει μια εντατική προσπάθεια του Ιράν για λαθραία μεταφορά χρημάτων στον Λίβανο, προκειμένου η Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την ισχύ και το στάτους της. Η προσπάθεια αυτή γίνεται, μεταξύ άλλων, μέσω της Τουρκίας και με τη συνεργασία της».

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι υπάρχουν «ανησυχητικές εξελίξεις» στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες προέρχονται από την προσπάθεια της Τεχεράνης να αντισταθμίσει τα πλήγματα που υπέστη τον περασμένο χρόνο.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τους γερουσιαστές Λίντσεϊ Γκράχαμ και Νταν Σάλιβαν, ρώτησε τον Σάαρ για τη γνώμη του για την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, δεδομένης της συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά του ISIS και της «νέας κατάστασης» στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την αυτονομία των Κούρδων.

