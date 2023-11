Υπ. Άμυνας Ισραήλ: Η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας - Μπήκαν στο κοινοβούλιο οι IDF (pic)

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, καθώς οι IDF προχωρούν στην πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Δεν υπάρχει καμία δύναμη της Χαμάς ικανή να σταματήσει τις IDF, καθώς προωθούνται σε κάθε σημείο. Η οργάνωση της Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της Γάζας. Οι τρομοκράτες διαφεύγουν προς το νότο. Οι πολίτες λεηλατούν τις βάσεις της Χαμάς. Δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση», σχολίασε ο Γκαλάντ κάνοντας μια αποτίμηση των μαχών.

Τόνισε δε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν «σύμφωνα με τα σχέδια και εκτελούν τα καθήκοντα με ακρίβεια και θανατηφόρα», προσθέτοντας πως έχουν «εντείνει» τη δραστηριότητά τους κατά των τούνελ της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

«Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις εργασίες μας. Δεν έχουμε χρονόμετρο. Έχουμε στόχους. Θα πετύχουμε τους στόχους μας», τόνισε ο Γκαλα΄ντ αναφερόμενος στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Έλι Κοέν νωρίτερα ότι η διεθνής πίεση μπορεί να αναγκάσει το Ισραήλ να αλλάξει τις ενέργειές του στη Γάζα.

Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στρατιώτες της ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου της Γάζας στην πόλη της Γάζας, μετά την κατάληψη του χώρου.

