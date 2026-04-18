Υφ. Εξωτερικών Ιράν: Δεν μπορούν να επιβάλουν μια πολιορκία - Τουιτάρει και μιλάει πολύ ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιβάλουν μια πολιορκία» στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, αφού η Τεχεράνη επιβεβαίωσε πως έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.

«Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλουν τη θέλησή τους να θέσουν υπό πολιορκία το Ιράν, την ώρα που εκείνο, καλή τη πίστει, καταβάλλει προσπάθειες να διευκολύνει τον ασφαλή διάπλου των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο ενός διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία.

Ο Τραμπ «τουιτάρει και μιλά πολύ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ «τουιτάρει και μιλάει πολύ», δήλωσε επίσης σε ειρωνικό ύφος ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως ενδέχεται να μην παρατείνει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν μετά τη λήξη της την προσεχή Τετάρτη.

«Ξέρετε, η αμερικανική πλευρά τουιτάρει και μιλάει πολύ. Είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μπερδεμένο, αντιφατικό» σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Τεχεράνη

Επιπλέον, καμία ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί σχετικά με έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά την αποτυχία των πρώτων συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.

«Δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνία όσο δεν μας ακούνε σχετικά με το πλαίσιο», δήλωσε ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, κατά τη διάρκεια του διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια.

«Δεν επιθυμούμε να εμπλακούμε σε καμία διαπραγμάτευση ούτε συνάντηση που είναι καταδικασμένη να αποτύχει και που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μια νέα κλιμάκωση», συμπλήρωσε.