Υεμένη: Πύραυλοι έπληξαν εμπορικό πλοίο - Ασφαλές το σκάφος και το πλήρωμα

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας αποτέλεσε στόχο τριών πυραύλων ενώ έπλεε από το Τζιμπουτί στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της Εταιρίας για έκρηξη σε κοντινή απόσταση από εμπορικό πλοίο.

Η UKMTO πρόσθεσε ότι το σκάφος και το πλήρωμά του είναι ασφαλή και οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.

