Υεμένη: Οι Χούθι έτοιμοι να εμπλακούν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής με την πλευρά του Ιράν

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως είναι έτοιμοι να εμπλακούν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής με το πλευρό του Ιράν, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα εμπλακούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η σύναψη συμμαχιών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Η χρήση της Ερυθράς Θάλασσας για τη διεξαγωγή εχθρικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης εναντίον του Ιράν και του Άξονα της Τζιχάντ και της Αντίστασης.

Το Reuters σημείωσε πως η προειδοποίηση αυξάνει την πιθανότητα μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, ιδίως δεδομένης της ικανότητας των Χούθι να χτυπήσουν στόχους πολύ πέρα από το Υεμένη και να διαταράξουν τις ναυτιλιακές διαδρομές γύρω από την Αραβική Χερσόνησο.

Οι σιίτες σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο και το Ιράκ έχουν ήδη ενταχθεί στον πόλεμο στην περιοχή που πυροδοτήθηκε από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης. Οι Χούθι δεν είχαν μέχρι τώρα ανακοινώσει καμία άμεση συμμετοχή στον πόλεμο, παρά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και τη γεωγραφική τους θέση με θέα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στην ομιλία του, ο Σαρί είπε επίσης ότι η ομάδα δεν θα επιτρέψει τη χρήση της Ερυθράς Θάλασσας για τη διεξαγωγή «εχθρικών επιχειρήσεων» κατά του Ιράν ή οποιασδήποτε μουσουλμανικής χώρας. Προειδοποίησε ενάντια σε οποιαδήποτε περαιτέρω αυστηροποίηση αυτού που περιέγραψε ως «τον αποκλεισμό της Υεμένης».

Ο Σαρί ζήτησε την άμεση παύση των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των συμμαχικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των παλαιστινιακών εδαφών, του Λιβάνου και του Ιράκ, και προέτρεψε την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.