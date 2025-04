Υεμένη: Νέες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά κατά των Χούθι (vid)

Νέο μπαράζ βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα Σαναά, δέχονται ο Χούθι με τους τελευταίους να επιρρίπτουν την ευθύνη στις ΗΠΑ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους Χούθι μεταδίδει πως τουλάχιστον 14 αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα στην επαρχία Αλ Τζαούφ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

B-2 bombers from Diego Garcia have been reportedly striking underground Houthi sites with GBU-57 bunker busters since April for the very first time in combat.



