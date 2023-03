Ξεκίνησαν οι επίσημες συνομιλίες Σι - Πούτιν στο Κρεμλίνο

Ξεκίνησαν οι επίσημες συνομιλίες του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπινγκ με τον οικοδεσπότη του, Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στη δεύτερη μέρα επίδειξης εγγύτητας την ώρα που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θεωρεί τον Πούτιν υπόλογο για εγκλήματα πολέμου.

Ο Πούτιν καλωσόρισε τον Σι και οι δύο άνδρες αφού έκαναν χειραψία στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον ακούγοντας τους εθνικούς ύμνους των δύο κρατών.

Xi Jinping has arrived in the Kremlin to hold talks with Vladimir Putin. The heads of state held an official meeting ceremony.#XiJinping #VladimirPutin pic.twitter.com/3zqhY2QkL5