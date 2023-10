WikiLeaks: Έγγραφο του Υπ. Πληροφοριών του Ισραήλ συνιστά τη μετακίνηση Παλαιστινίων από τη Γάζα

Έγγραφο του Υπουργείου Πληροφοριών, το πλήρες περιεχόμενο του οποίου δημοσιεύεται για πρώτη φορά, στην ιστοσελίδα των WikiLeaks και στην ισραηλινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Mekomit, συνιστά την αναγκαστική οριστική μεταφορά του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας στη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου.

Το έγγραφο προτείνει επίσης την προώθηση μιας ειδικής εκστρατείας για τους κατοίκους της Γάζας που θα τους «παρακινήσει να συμφωνήσουν με το σχέδιο».

Το σχέδιο μεταφοράς χωρίζεται σε διάφορες φάσεις: σε πρώτη φάση, ο πληθυσμός στη Γάζα πρέπει να «εκκενωθεί προς τα νότια», ενώ τα πλήγματα της Πολεμικής Αεροπορίας θα επικεντρωθούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας. Σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η χερσαία είσοδος στη Γάζα, η οποία θα οδηγήσει στην κατάληψη ολόκληρης της λωρίδας, από βορρά προς νότο, και «καθαρισμό των υπόγειων αποθηκών από τους μαχητές της Χαμάς.

Ταυτόχρονα οι πολίτες της Γάζας θα μετακινηθούν στο αιγυπτιακό έδαφος, θα εγκαταλείψουν τη Λωρίδα και δεν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν μόνιμα σε αυτήν. «Είναι σημαντικό να αφήσουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας προς το νότο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να επιτραπεί η εκκένωση του άμαχου πληθυσμού προς τη Ράφα», αναφέρει το έγγραφο.

Το έγγραφο προτείνει τη μετακίνηση του άμαχου πληθυσμού της Γάζας σε πόλεις με σκηνές στο βόρειο Σινά και στη συνέχεια την κατασκευή μόνιμων πόλεων και ενός ακαθόριστου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Μια ζώνη ασφαλείας θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με το έγγραφο, στο εσωτερικό του Ισραήλ, για να εμποδίσει την είσοδο των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Το έγγραφο δεν αναφέρει τι θα απογίνει η Γάζα, όταν απομακρυνθεί ο πληθυσμός της.

Το δεκασέλιδο έγγραφο έχει ημερομηνία 13 Οκτωβρίου. Αξιωματούχος του Υπουργείου Πληροφοριών επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για αυθεντικό έγγραφο, το οποίο διανεμήθηκε στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Mekomit οι συστάσεις δεν αποτελούν υποδηλώνει απαραίτητα ότι θα ληφθούν υπόψη από τις ισραηλινές αρχές, καθώς το Υπουργείο Πληροφοριών εκπονεί ανεξάρτητα μελέτες - αλλά δεν καθορίζει τις αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο - τα οποία και διανέμονται προς εξέταση στην κυβέρνηση και στους φορείς ασφαλείας αλλά δεν είναι δεσμευτικά για αυτούς.

