VDA: Η αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ πιθανόν να έχει σοβαρές συνέπειες για τη γερμανική οικονομία 

Η αναστολή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την εξαγωγική οικονομία της Γερμανίας, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας VDA, Χίλντεγκαρντ Μιούλερ.

«Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναστείλει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει την αμερικανική κυβέρνηση να αμφισβητήσει ριζικά ή να καταγγείλει τη συμφωνία για τα τελωνειακά τέλη που έχει ήδη συμφωνηθεί, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για την εξαγωγική οικονομία της Γερμανίας», τόνισε η Χίλντεγκαρντ Μιούλερ σε ανακοίνωσή της.