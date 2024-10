Ο δισεκατομμυριούχος, ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, δημιούργησε «αθόρυβα» δύο νέες εταιρείες που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν την περαιτέρω εμπλοκή του στην πολιτική των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes.



Οι μυστηριώδεις εταιρείες ιδρύθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην πολιτεία του Τέξας, στην πατρίδα του Μασκ, χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση που μοιράζεται με το «οικογενειακό του γραφείο. Πρόκειται για τις United States of America Inc. και Group America LLC. Μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει καμία αναφορά για καμία από τις δύο εταιρείες.

Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία όσον αφορά στον σκοπό των εταιρειών, αλλά η United States of America Inc. φαίνεται να είναι μια εταιρεία συμμετοχών και ο Μασκ εμφανίζεται ως ο μόνος διευθυντής της. Επιπλέον η εταιρεία αναφέρεται ως «Managing Member» (διαχειριστικό μέλος) της Group America LLC, στην οποία ο Μασκ δεν αναφέρεται κάπου, αλλά συνδέεται με αυτή λόγω της κοινής της διεύθυνσης με άλλες εταιρείες του μεγιστάνα, όπως η Musk Ventures και πολλές LLC. Εκπρόσωποι του Μασκ δεν απάντησαν σε αίτημα του Forbes για σχολιασμό.

Τους τελευταίους μήνες, ο Μασκ έχει εκφράσει ξεκάθαρα την υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των επικείμενων εκλογών. Σε προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπομπλικανού υποψηφίου πριν λίγες μέρες, ο Μασκ ανέβηκε στη σκηνή. Έπειτα περιόδευσε στην Πενσυλβάνια, μια από τις πολιτείες-κλειδιά για την εκλογική μάχη, για να υποστηρίξει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Μασκ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους δωρητές του Τραμπ, συνεισφέροντας τουλάχιστον 75 εκατ. δολάρια στην America PAC, την επιτροπή πολιτικής δράσης υπέρ του Τραμπ που ίδρυσε ο ίδιος τον Μάιο.

Και μπορεί ο Μασκ να εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στον Τραμπ τον Ιούλιο, αποκαλώντας τον «σκληρό» και «μάρτυρα» μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσυλβάνια, ωστόσο ο δισεκατομμυριούχος φέρεται να χρηματοδοτεί τους Ρεπουμπλικανούς εδώ και χρόνια. Πέρα από τις γνωστές δωρεές του στην America PAC, ο Μασκ έχει διοχετεύσει εκατομμύρια δολάρια σε συντηρητικές διαφημιστικές καμπάνιες μέσω μιας LLC που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση ομάδων «σκοτεινού χρήματος», οι οποίες δεν υποχρεούνται νομικά να αποκαλύπτουν τους δωρητές τους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Το 2022, περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαιά του φέρεται να κατέληξαν στους Citizens for Sanity, μια ομάδα που βρίσκεται πίσω από μια σειρά «επιθετικών» διαφημίσεων για τα δικαιώματα διεμφυλικών ατόμων, την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση, και η οποία έχει δεσμούς με τον πρώην λογογράφο του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Οι νέες εταιρείες του Μασκ δεν εμφανίζονται στα αρχεία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εκλογών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν αν χρησιμοποιήθηκαν για να δώσουν ή να λάβουν χρηματοδότηση για προεκλογικούς σκοπούς. Τα διαθέσιμα στοιχεία φτάνουν έως το γ' οικονομικό τρίμηνο του 2024, επομένως δεν περιλαμβάνει τον Οκτώβριο όταν και ιδρύθηκαν οι εταιρείες του Μασκ.

Ο Μασκ έχει στηριχθεί σε LLC και εταιρείες-βιτρίνες για να αποκρύψει ορισμένες από τις δραστηριότητές του. Στο Μπάστροπ του Τέξας, το εγχείρημά του για τη διάνοιξη σηράγγων, η The Boring Company, χρησιμοποίησε μια LLC με την ονομασία Gapped Bass για να αγοράσει μεγάλες εκτάσεις γης. Επιπλέον η start-up τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, η xAI, σύναψε συμφωνίες εμπιστευτικότητας μέσω μιας θυγατρικής της εταιρείας για να κρατήσει μυστικό το project του υπερυπολογιστή της.

Ένα περίεργο στοιχείο είναι πως η United States of America Inc. φέρει το όνομα μιας ακροδεξιάς θεωρίας συνωμοσίας.

Ορισμένοι εξτρεμιστικοί θύλακες και «κυρίαρχοι πολίτες» (άτομα που αυτοπροσδιορίζονται εκτός της κυβερνητικής δικαιοδοσίας) πιστεύουν ότι η χώρα αναδιοργανώθηκε κρυφά ως κερδοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με μια παρερμηνεία του Νόμου του 1871 που ίδρυσε και ενσωμάτωσε την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Ο Ράιαν Μπάντι -γιος του Κλίβεν Μπάντι, ο οποίος το 2014 είχε εμπλακεί σε ένοπλη αντιπαράθεση με ομοσπονδιακούς πράκτορες επιβολής του νόμου, περιστατικό που έγινε σύμβολο του «κινήματος των κυρίαρχων»- αναφέρθηκε στις «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Α.Ε.» (United States of America Inc) όταν υπέβαλε μήνυση κατά της αμερικανικής κυβέρνησης. Το 2021, οι οπαδοί της θεωρίας συνωμοσίας QΑnon ανακύκλωσαν αυτό τον ισχυρισμό για να υποστηρίξουν ότι η ορκωμοσία του προέδρου Μπάιντεν ήταν παράνομη. Ασφαλώς η θεωρία συνωμοσίας των «United States of America Inc» έχει απαξιωθεί πλήρως από ιστορικούς, νομικούς και ερευνητές fake news.

Ο Μασκ έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να επηρεάσει την αμερικανική πολιτική σκηνή, τόσο δημόσια όσο και πίσω από κλειστές πόρτες. Το America PAC έχει προσελκύσει δωρεές από μεγιστάνες της Silicon Valley ενώ έχει ανακοινώσει πως θα ανταμείβει οικονομικά όποιον υπογράψει την αίτησή υπέρ της πρώτης και της δεύτερης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, που εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην οπλοκατοχή. Εντός του 2024 χρηματοδότησε μυστικά μια καμπάνια για να καθαιρέσει έναν εισαγγελέα στο Τέξας - τα διαφημιστικά μηνύματα υποστήριζαν ότι ο εν λόγω εισαγγελέας «γέμιζε τους δρόμους του Όστιν με παιδόφιλους και δολοφόνους», σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ενδέχεται, όμως, οι νέες εταιρικές οντότητες του Μασκ να συνδέονται με τα σχέδια του μεγιστάνα, σε περίπτωση που επιστρέψει για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. «Μετά από πρόταση του Ίλον Μασκ», ανακοίνωσε ο Τραμπ τον Σεπτέμβριο, ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να ηγηθεί της δημιουργίας μιας επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου του κυβερνητικού έργου. «Είναι αναγκαίο να γίνει» είχε απαντήσει τότε ο Μασκ και έγραψε στην πλατφόρμα X το ακρωνύμιο D.O.G.E. (Department of Government Efficiency), που παραπέμπει και στο κρυπτονόμισμα Dogecoin.

