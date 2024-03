Τζούλιαν Ασάνζ: Την Τρίτη η απόφαση για την έκδοσή του στις ΗΠΑ

Η απόφαση για την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ βγαίνει την Τρίτη (26/03) στις 12:30 ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, η σύζυγός του.

This is it.



DECISION TOMORROW.



10.30am

Royal Courts of Justice#FreeAssangeNOWhttps://t.co/QzQEvejJNu pic.twitter.com/pt6nIeiaIt