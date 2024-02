Τζέφρι Πάιατ: Ό,τι κι αν συμβεί στις εκλογές η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ θα γίνεται πιο δυνατή

Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ θα γίνεται πιο δυνατή όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, η δε συνεργασία των δύο χωρών θα εμβαθύνει σε θέματα ενέργειας, ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας. Αυτά υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, σε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου, την ενεργειακή συνεργασία και την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τις προκλήσεις για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (13/2) στην Ουάσιγκτον στο think tank Foundation for Defense of Democracies FDD, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 5ου Φόρουμ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τη συμμαχία με την Ελλάδα να γίνεται πιο δυνατή», τόνισε ο Πάιατ, εστιάζοντας στην εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ ειδικά σε θέματα ενέργειας, ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας, σημειώνοντας πως θεσμοί όπως τα 3+1 σχήματα συνεργασίας και το East Med Gas Forum παίζουν σημαντικό ρόλο ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου.

Fantastic conversation about the future of East Med integration, energy collaboration, #energytransition, and Gaza's energy security with Deputy Foreign Minister of #Greece Alexandra Papadopoulou, @JSchanzer, and @SinanCiddi at the Southeast Europe and Eastern Mediterranean… pic.twitter.com/OewBrkrmYL