Τυφώνας στο Γιάγκι: Στους 143 οι νεκροί στο Βιετνάμ - Τεράστιες καταστροφές

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του πλήγματος του τυφώνα Γιάγκι στο Βιετνάμ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 143 νεκρούς και τους 58 αγνοούμενους, ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση της χώρας.

Περίπου 2,1 εκατομμύρια στέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Γεωργίας.

Οι αρχές δεν ξεκαθάρισαν αν ο απολογισμός αυτός συμπεριλαμβάνει τα θύματα νέας κατολίσθησης που ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα πως έπληξε την επαρχία Λάο Κάι — οι αρχές εκεί ανέφεραν πως καταμετρούν 22 νεκρούς και άλλους τουλάχιστον 73 αγνοουμένους.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που προκάλεσε ο τυφώνας αυτός - ο ισχυρότερος που έπληξε την Ασία φέτος, σύμφωνα με μετεωρολόγους - είχαν επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι.

Όπως μετέδωσε το BBC, ο τυφώνας προκάλεσε και την κατάρρευση μιας πολυσύχναστης γέφυρας στο βόρειο Βιετνάμ. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που η γέφυρα Phong Chau στην επαρχία Phu Tho υποχώρησε τη Δευτέρα, βυθίζοντας πολλά οχήματα στο νερό. Έρευνες για 13 άτομα βρίσκονταν σε εξέλιξη.

