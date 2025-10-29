Τυφώνας Μελίσσα: Εικόνες καταστροφής στη Τζαμάικα - Τουλάχιστον 25 νεκροί από πλημμύρες στην Αϊτή

Σε «περιοχή καταστροφής» κήρυξε την Τζαμάικα ο πρωθυπουργός του νησιού μετά το σαρωτικό πέρασμα του Τυφώνα Μελίσσα, του ισχυρότερου που έχει πλήξει ποτέ τον τόπο.

BREAKING: The death toll from Hurricane Melissa has risen to over 39, including 4 in Jamaica, 29 in Haiti, and 4 in the Dominican Republic, - WXFatalities



📍The aftermath of Hurricane Melissa in St. Elizabeth, Jamaica this morning. pic.twitter.com/fVFQQjNo1s — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 29, 2025

Το φαινόμενο έχει αφήσει έως τώρα πίσω του νεκρούς, ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό, δεκάδες χιλιάδες κατοίκους εγκλωβισμένους, σπίτια ερείπια και υποδομές κατεστραμμένες, ενώ συνεχίζει την επέλασή του και σε άλλες περιοχές, όπως Κούβα και Αϊτή.

«Υπήρξε τεράστια, άνευ προηγουμένου καταστροφή των υποδομών, της περιουσίας, των δρόμων, της συνδεσιμότητας δικτύων», δήλωσε ο συντονιστής του ΟΗΕ στην Κούβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Έχουμε ανθρώπους που ζουν σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και, αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις είναι μια χώρα που έχει καταστραφεί σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί», τόνισε.

Τουλάχιστον 25 νεκροί στην Αϊτή

Τουλάχιστον 25 άτομα - μεταξύ των οποίων 10 παιδιά - έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλημμύρες των ποταμών στην Αϊτή, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν οι τοπικές αρχές στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, ενώ άλλα 10 άτομα αγνοούνται.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα αναμένεται να σημειωθούν «καταστροφικές» πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές της Αϊτής.

Η χώρα της Καραϊβικής είναι σημαντικά λιγότερο ανεπτυγμένη από τις γειτονικές της και είναι πιθανό να υποστεί «εκτεταμένες ζημιές και απομόνωση των κοινοτήτων».

Το 77% της Τζαμάικα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Στο μεταξύ, ο υπουργός Παιδείας στην Τζαμάικα, Μόρις Ντίξον, γνωστοποίησε ότι το 77% της χώρας παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εταιρεία κοινής ωφέλειας θα αρχίσει να αποκαθιστά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές όπου οι ζημιές είναι ελάχιστες.

Ενώ σημειώνεται ότι εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταστροφές υποδομών προκλήθηκαν από τον τυφώνα στη νοτιοδυτική Τζαμάικα. Κατηγορίας 5 που έπειτα υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4 και από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στον Ατλαντικό, ο κυκλώνας Μελίσσα σημείωσε ισχυρούς ανέμους έως τα 295 χλμ/ώρα (185 μίλια/ώρα), με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν στέγες, να πέσουν δέντρα και βράχοι στους δρόμους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.

Roads in Bath, St. Thomas, Jamaica, are now impassable as rising river waters have taken over the area following Hurricane Melissa. pic.twitter.com/qcIyj4fzb5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 28, 2025

Υπάρχουν αναφορές για επτά νεκρούς στην Καραϊβική από τον τυφώνα, τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία. Αν και υποβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4, η «Μελίσσα» έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στα νησιά της Καραϊβικής.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τόνισε ότι «καμία υποδομή στην περιοχή δεν μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5».

If you ever wondered what a Category 5 eyewall looked like, here it is.



Shear power being displayed from Mother Nature in which we’re seeing catastrophic damage in #Jamaica .



Listen to the sound though…



Taken about an hour or so ago from St. Elizabeth Parish 🇯🇲during landfall… pic.twitter.com/rmHwtXmVxY — BGWX (@BradyBGWX) October 28, 2025

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι η πίεση στο κέντρο του τυφώνα, 892 mb, και οι άνεμοι των 185 mph ισοδυναμούν με τα ισχυρότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ κατά την προσέγγιση ξηράς στον Ατλαντικό, ισοφαρίζοντας τον τυφώνα του 1935 στη Φλόριντα και τον τυφώνα Ντόριαν το 2019.

Τα νερά έφτασαν έως και τα 4 μέτρα ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές ζημιές σε τέσσερα κύρια νοσοκομεία, οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση 75 ασθενών από ένα από αυτά, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια των ασθενών και των κατοίκων. Οι πολίτες καταφεύγουν σε καταφύγια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τις κυβερνητικές εντολές εκκένωσης.

Ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον επτά θανάτους στην Καραϊβική – τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία, υπάρχει επίσης ένας αγνοούμενος. Οι αρχές προετοιμάζονται για αποκατάσταση υποδομών, καθαρισμό δρόμων και διανομή βοήθειας, με στόχο την επαναλειτουργία των αεροδρομίων μέχρι την Πέμπτη.

#Melissa is now a category 4 hurricane on the Saffir-Simpson scale, its center is located 20 km east of #MontegoBay, Jamaica and 1,000 km east-southeast of Cancún, Quintana Roo. 💨 It has maximum sustained winds of 230 km/h, gusts of 280 km/h 🙏 prayers ✋✋✋ hamsa #Jamaica pic.twitter.com/wEcDvNWefx — Oscar Gomez (@OscarGomez369) October 28, 2025

Καταστροφές στην Κούβα

Στην Κούβα, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ κάλεσε τον πληθυσμό να μην υποτιμήσει τη δύναμη του τυφώνα, χαρακτηρίζοντάς τον «τον ισχυρότερο που πλήττει ποτέ το εθνικό έδαφος».

Στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, εκατοντάδες πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο, ενώ οι αρχές εκκένωσαν πάνω από 200.000 ανθρώπους σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.

Ενώ ήδη η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντικές καταστροφές, έλλειψη τροφίμων, καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και φαρμάκων.

Category 5 Hurricane Melissa devastated Jamaica today with 185 mph winds, causing landslides, power outages, and at least 3 deaths. Climate change amplified its strength.#HurricaneMelissa #Jamaica pic.twitter.com/q17dmUO4hH — Rohit Gupt (@RohitG2614) October 29, 2025

Προς τις Μπαχάμες κατευθύνεται ο τυφώνας

Οι Μπαχάμες είναι ο επόμενος προορισμός της Μελίσσα, προειδοποιεί το CNN.

Ο τυφώνας προβλέπεται να περάσει μεταξύ — ή ενδεχομένως πάνω από — το Λονγκ Άιλαντ και το Κρουκέντ Άιλαντ αργότερα το απόγευμα και το βράδυ.

Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τυφώνα για τις κεντρικές και νοτιοανατολικές Μπαχάμες, ενώ για τις γειτονικές νήσους Τερκς και Κάικος έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταγαίδα.