Ο τυφώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4 από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, καθώς σαρώνει την Τζαμάικα.

Το κέντρο του τυφώνα βρισκόταν περίπου 10 μίλια νότια του Μοντέγκο Μπέι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του NHC.

Το Κέντρο ανέφερε ότι η Μελίσα έχει μέγιστη σταθερή ταχύτητα ανέμων 150 μιλίων την ώρα, μειωμένη από τα 185 μίλια την ώρα όταν έπληξε τη στεριά περίπου πριν από τρεις ώρες.

Δείτε ζωντανές εικόνες:

Το επίκεντρο του τυφώνα αναμένεται να κινηθεί εκτός ξηράς και προς τη Θάλασσα της Καραϊβικής μέσα στην επόμενη μία ή δύο ώρες.

Ταυτόχρονα, η Jamaica Public Service (JPS), ο μοναδικός πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα, εξέδωσε ενημέρωση για όσους παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω του τυφώνα Melissa.

Σε ανάρτησή της στο X, η εταιρεία ανέφερε: «Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς είστε χωρίς ρεύμα. Σας βλέπουμε. Σας ακούμε».

Η JPS δήλωσε ότι τα συνεργεία της θα ξεκινήσουν την αποκατάσταση «μόλις είναι ασφαλές για το προσωπικό μας να βγει στους δρόμους».

Ακόμη και πριν από το πέρασμα της Μελίσα από τη στεριά, περίπου 240.000 πελάτες της JPS (επιχειρήσεις ή νοικοκυριά) ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Τζαμάικα, Ντάριλ Βαζ.

Όπως αναφέρει το Reuters, το Κέντρο Τυφώνων, που εδρεύει στο Μαϊάμι, προειδοποίησε ότι η Melissa ενδέχεται να προκαλέσει «πλήρη δομική καταστροφή» στην πορεία της.

«Η καταστροφή μπορεί να είναι χωρίς προηγούμενο για τους κατοίκους της Τζαμάικα», δήλωσε ο επικεφαλής ειδικός για τους τυφώνες της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AccuWeather, Άλεξ ΝταΣίλβα. «Το νησί δεν έχει ποτέ δεχθεί άμεσο πλήγμα από τυφώνα κατηγορίας 4 ή 5 στην καταγεγραμμένη ιστορία του».

Σύμφωνα με την AccuWeather, η Μελίσα είναι ο τρίτος εντονότερος τυφώνας που έχει παρατηρηθεί στην Καραϊβική, μετά τον Wilma το 2005 και τον Gilbert το 1988. Ο Gilbert ήταν ο τελευταίος μεγάλος τυφώνας που έπληξε άμεσα το νησί.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές στη νοτιοανατολική Τζαμάικα προειδοποίησαν τους κατοίκους να προσέχουν για κροκόδειλους που μπορεί να έχουν εκτοπιστεί από βάλτους και ποτάμια και να εισέλθουν σε κατοικημένες περιοχές αναζητώντας στεγνό έδαφος.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια - Στους 7 οι νεκροί

Τμήματα κτιρίων κατέρρευσαν ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στέγες παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με το Associated Press. Πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω πτώσης δέντρων και βράχων.

Μέχρι στιγμής, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Καραϊβική εξαιτίας της καταιγίδας - τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία - ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το πρακτορείο.



Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή καταφύγια, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχουν όσοι το δυνατόν περισσότεροι τοίχοι ανάμεσα στους ανθρώπους και τον εξωτερικό χώρο.

«Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του NHC.