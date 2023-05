Θρίλερ στην Τουρκία: Μειώνεται η διαφορά, στο 51,38% Ερντογάν, στο 42,78% ο Κιλιτσντάρογλου

Προβάδισμα στον Ερντογάν δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα με καταμετρημένο το 67,09% των ψήφων, ωστόσο όσο προχωράει η καταμέτρηση στα μεγάλα αστικά κέντρα, τόσο μειώνεται και η διαφορά. Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber, ο Ερντογάν λαμβάνει 51,38% και ο Κιλιτσντάρογλου 42,78%.

Πάντως, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση και με καταμετρημένο το 39,7% των ψήφων, ο Ερντογάν έχει ξαναπεράσει μπροστά με 47,2% και ακολουθεί ο Κιλιτσντάρογλου με 47%.

Türkiye, presidential election (first round) today:



ANKA Haber Ajansı parallel count (39.7% counted)



Erdoğan (AKP~NI): 47.2% (+0.3)

Kılıçdaroğlu (CHP-S&D): 47.0% (-0.4)

Oğan (*): 5.3%

İnce (MP-*): 0.5%



+/- vs. 31.3 counted#Seçim2023 pic.twitter.com/tMRmfcH1RB — Europe Elects (@EuropeElects) May 14, 2023

Σύμφωνα με πηγή προερχόμενη από την τουρκική κυβέρνηση που επικαλείται η ιστοσελίδα Middle East Eye, είναι κατά 50% πιθανόν ο Ερντογάν να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο με ποσοστό από 50,2% έως 50,4%.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με το Anadolu, με καταμετρημένο το 40,95%, ο κυβερνητικός συνασπισμός της Λαϊκής Συμμαχίας συγκεντρώνει το 54,21% των ψήφων, ενώ αυτός της αντιπολίτευσης (Εθνική Συμμαχία) το 31,83%. Και η Συμμαχία Εργασίας και Ελευθερίας 8,74%.

Σύμφωνα με το ANKA, με καταμετρημένο το 29,8% των ψήφων, η Λαϊκή Συμμαχία λαμβάνει 34,9% των ψήφων και η Εθνική Συμμαχία 25,7%.

Türkiye, national parliament election today:



ANKA Haber Ajansı parallel count (29.8% counted)



AKP~NI: 34.9%

CHP-S&D: 25.7%

MHP~NI: 10.9%

İYİ~RE: 10.3%

YSP-G/EFA: 7.8%

YRP-*: 0.6%

BBP-* : 0.4%

... #Secim2023 pic.twitter.com/iMYv7Q1i3j — Europe Elects (@EuropeElects) May 14, 2023

Αμφισβητεί τα αποτελέσματα ο Ιμάμογλου

Τη βεβαιότητά του ότι νέος πρόεδρος της Τουρκίας θα είναι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου εξέφρασε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, αμφισβητώντας τα αποτελέσματα που μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Μην ακούτε τα εκλογικά αποτελέσματα που μεταδίδει το Anadolu», δήλωσε, επισημαίνοντας πως τα έως τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Κιλιτσντάρογλου θα είναι ο νικητής των εκλογών.

Επίσης, ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς δήλωσε πως με καταμετρημένο το 23,87% προηγείται ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης.

Στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του Κιλιτσντάρογλου, επικρατεί αισιοδοξία, με τον εκπρόσωπό τους να δηλώνει πως «υπάρχει μια θετική εικόνα στα πρώτα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι με το κλείσιμο της κάλπης, ο προεδρικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην αφήσουν τις κάλπες από τα μάτια τους, ενώ με νέα του ανάρτηση, τόνισε πως «είμαστε μπροστά».

Öndeyiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

Εκπρόσωπος AKP: Διδακτορική η προσέγγιση της αντιπολίτευσης

Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος AKP, επέκρινε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης για τα σχόλιά τους αναφορικά με τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων από κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Έκαναν μια πολύ βαριά δήλωση. Επιτίθενται στο πρακτορείο Anadolu και ανακοινώνουν εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια δικτατορική προσέγγιση. Είναι μια προσπάθεια δολοφονίας της εθνικής βούλησης», είπε.

Τόνισε τη σημασία της αναμονής για την καταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων.

«Ακόμη και πριν οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, ξαφνικά, ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης και οι δήμαρχοι εμφανίστηκαν βιαστικά στην τηλεόραση. Ως συνήθως, άρχισαν να λένε ότι το πρακτορείο Anadolu χειραγωγεί δεδομένα», τόνισε και πρόσθεσε: «Το πρακτορείο Anadolu λαμβάνει αυτά τα δεδομένα από κανονικούς ανθρώπους».

Συμπλήρωσε ότι «μόνο ο λαός μπορεί να μας φέρει [στην εξουσία] και μόνο ο λαός μπορεί να μας ρίξει».

Μεγάλη η συμμετοχή

Έκλεισαν στις 17:00 το απόγευμα οι κάλπες στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία με συμμετοχή που έφτασε στο 95%.

Στα εκλογικά κέντρα έφτασαν για να ψηφίσουν ακόμα και ηλικιωμένοι σε φορεία ή έχοντας μαζί τους μπουκάλες οξυγόνου.

A voter in Turkey’s Sanliurfa went to the polling station with her oxygen mask on pic.twitter.com/kfPE0DAsJO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 14, 2023

Colorful images from Türkiye’s presidential and parliamentary elections show citizens in traditional costumes casting their votes pic.twitter.com/PbAhKpSFDk — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

112 yaşındaki Güllü Nine yürüyerek geldi.



İlerleyen yaşlarına rağmen sandığa giden pek çok seçmen demokratik haklarını kullandı.https://t.co/6BPu9FIP0o pic.twitter.com/WO2oPnxktR — TRT HABER (@trthaber) May 14, 2023

Ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό είναι 64 εκατομμύρια.

Σχεδόν 5 εκατομμύρια (4,9 εκατ. για την ακρίβεια) ψηφοφόροι κλήθηκαν να ψηφίσουν για πρώτη φορά σήμερα. Εάν οι προεδρικές εκλογές περάσουν στον δεύτερο γύρο, 2.435 νέοι ψηφοφόροι θα προστεθούν στον αριθμό των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.

Στην Άγκυρα Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου

Από την τουρκική πρωτεύουσα θα παρακολουθήσουν τα τελικά αποτελέσματα τόσο ο Τούρκος πρόεδρος όσο και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Μάλιστα, πολλοί αναλυτές μιλούν για «επίσκεψη - έκπληξη», καθώς ο Ερντογάν συνήθιζε να παρακολουθεί πάντα τα εκλογικά αποτελέσματα από την Κωνσταντινούπολη.

Here is the footage that shows Erdogan’s convoy leaving Ankara Esenboga airport pic.twitter.com/1x3mwb1Wkj — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 14, 2023

Ο Ερντογάν καλεί τους υποστηρικτές του να «προστατέψουν τις κάλπες»

Ο Ερντογάν απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του σε μια ανάρτηση στο Twitter μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

«Η διαδικασία ψηφοφορίας έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα με τρόπο που αρμόζει στη δημοκρατία μας. Τώρα, όπως πάντα, είναι καιρός να προστατεύσουμε σταθερά τις κάλπες. Μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τη βούληση του λαού μας».

Değerli dava ve yol arkadaşlarım...



Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

Ο Κιλιτσντάρογλου καλεί τους υποστηρικτές του να μην αφήσουν τις κάλπες από τα μάτια τους

«Μην αφήσετε τις κάλπες ό,τι κι αν γίνει, μέχρι να παραδοθεί η τελευταία υπογεγραμμένη έκθεση για τις ψήφους σε κάθε κάλπη. Η πλήρης και σωστή εκδήλωση της βούλησης του λαού εξαρτάται από την αποφασιστικότητά σας», δήλωσε ο προεδρικός υποψήφιος της τουρκικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, χαρακτηρίζοντας τους υποστηρικτές του «ήρωες της δημοκρατίας».

Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek. 🫶🏼 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

Η δημοσκόπηση του Politico

Σύμφωνα με το Politico, στον σημερινό 1ο γύρο, νικητής αναμένεται να αναδειχθεί ο Κιλιτσντάρογλου με 49%, με τον Ερντογάν να συγκεντρώνει το 47% των ψήφων.

Με αυτά τα ποσοστά, θα οδηγηθούν σε δεύτερες εκλογές την Κυριακή 28 Μαΐου, όπου ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να συγκεντρώσει, κατά την ίδια πρόβλεψη, 51%, έναντι 49% του αντιπάλου του.

Το διακύβευμα

Για πρώτη φορά, κατά την 20ετή παραμονή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην εξουσία, πνέει άνεμος πολιτικής αλλαγής, ωστόσο μέχρι τελευταία στιγμή, τίποτα δεν είχε κριθεί.

Ο κύριος αντίπαλός του, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, υπόσχεται να καταργήσει πολλές από τις εξουσίες που απέκτησε ο πρόεδρος Ερντογάν, αφότου επέζησε πολιτικά από το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016. Ενισχυμένος από την ευρεία συμμαχία της αντιπολίτευσης, έχει πραγματικές πιθανότητες να κερδίσει.

Δύο ζητήματα κυριάρχησαν στην ατζέντα των υποψηφίων για την προεδρία, απασχολώντας τους 64 εκατομμύρια ψηφοφόρους της Τουρκίας: Ο ραγδαία αυξανόμενος πληθωρισμός και οι δύο σεισμοί.

Πολλοί θεωρούν επίσης ότι ο κόσμος κουράστηκε από τον Ερντογάν και ότι έφτασε η ώρα για αλλαγή μετά από δύο δεκαετίες παραμονής του στην εξουσία.

Ο Κ. Κιλιτσντάρογλου υπόσχεται επιστροφή της Τουρκίας, μιας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, προς πιο φιλοδυτική, πιο δημοκρατική πορεία, ενώ η κυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν με ισλαμιστικές ρίζες έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι συνωμοτεί για να τον ρίξει.

Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών τελικά, είχε ως αποτέλεσμα, οι ψηφοφόροι να σχηματίσουν ουρές στα εκλογικά κέντρα πριν καν αυτά ανοίξουν.

Η ψήφος των σεισμόπληκτων και των νέων

Στην Αντιόχεια, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς του Φεβρουαρίου, έφτασαν περισσότερα από 100 λεωφορεία που μετέφεραν ανθρώπους οι οποίοι εκτοπίστηκαν από την καταστροφή, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν. Έντεκα από τις επαρχίες της χώρας έχουν πληγεί.

Για να εξασφαλίσει την απόλυτη νίκη την Κυριακή, ο νικητής χρειάζεται ποσοστό ψήφων που να ξεπερνά το 50%. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος σε δύο εβδομάδες.

Ο 74χρονος Κιλιτσντάρογλου, έφτασε στο κατάμεστο εκλογικό τμήμα σε σχολείο της Άγκυρας υπό τα συνθήματα «όλα θα πάνε καλά», ενώ ψηφοφόρος φώναζε «παππού», όπως έχει γίνει γνωστός στο νεαρότερο σώμα των εκλογέων.

Οι πέντε εκατομμύρια νεαροί ψηφοφόροι αναμένεται να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Πολλοί νέοι επιθυμούν να τερματιστούν οι αυστηροί περιορισμοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η λογοκρισία που εντάθηκε κατά τη διακυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν.

Λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία, το Twitter ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να περιορίσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στην Τουρκία, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις.

Ωστόσο το αφεντικό του Twitter, ο Ίλον Μασκ, απάντησε: «Η επιλογή είναι να στραγγαλιστεί το Twitter στο σύνολό του ή να περιοριστεί η πρόσβαση σε ορισμένα tweets. Τι από τα δύο προτιμάτε;».

Σε ποσοστό ρεκόρ η συμμετοχή των Τούρκων του εξωτερικού

Ήδη, 1,76 εκατομμύρια ψηφοφόροι στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες έχουν ψηφίσει, με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία να ανέρχεται στο 53%, καταγράφοντας ρεκόρ.

Στο μεταξύ, για πολλούς επιζώντες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, η ψηφοφορία σήμανε επιστροφή στις πόλεις όπου είναι εγγεγραμμένοι.

Κάποιοι από αυτούς που επέστρεψαν στη νοτιοανατολική πόλη της Αντιόχεια είχαν έρθει μόνο για να ψηφίσουν, ενώ άλλοι εκμεταλλεύονταν τη συγκυρία για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, φορτώνοντας βαλίτσες και βαριές τσάντες σε φορτηγά.

Όλη την ημέρα, σχηματίζονταν μεγάλες ουρές ψηφοφόρων έξω από κοντέινερ που μετατράπηκαν σε προσωρινά εκλογικά κέντρα. Το σχολείο όπου συνήθως διεξαγόταν η ψηφοφορία και δεκάδες πολυκατοικίες στη γειτονιά έχουν ερημώσει λόγω των ζημιών που υπέστησαν από τους σεισμούς.

Στα Άδανα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κτίρια που κατέρρευσαν, εξακολουθεί να είναι διάχυτος ο θυμός για την αντιμετώπισης της κρίσης από την κυβέρνηση του Ερντογάν.

Ο κίνδυνος νοθείας και το ηλεκτρισμένο κλίμα

Παράλληλα, η αντιπολίτευση έχει επιστρατεύσει εθελοντές για να διασφαλίσει ότι οι 192.000 κάλπες και τα αποτελέσματα θα ελεγχθούν σωστά καθώς και ότι θα αποφευχθεί ο κίνδυνος νοθείας.

Ένας από τους τέσσερις υποψήφιους προέδρους, ο Μουχαρέμ Ιντζέ, αποσύρθηκε από την κούρσα πριν από μόλις τρεις ημέρες, επικαλούμενος εκστρατεία συκοφάντησης και «δολοφονίας χαρακτήρα» εναντίον του. Ωστόσο, ήταν πολύ αργά για να αφαιρεθεί το όνομά του από το ψηφοδέλτιο.

Το κλίμα ηλεκτρίστηκε σε τέτοιο βαθμό και η απειλή για τον Ερντογάν διογκώθηκε τόσο, ώστε για η προεκλογική εκστρατεία έφτασε μέχρι το παρά πέντε. Ο 69χρονος πρόεδρος βιντεοσκοπήθηκε να απευθύνεται στους πιστούς, έχοντας παραστεί στη βραδινή προσευχή του Σαββάτου, στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να λέει στους πιστούς ότι ο μουσουλμανικός κόσμος παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στην Τουρκία.

Η επιλογή του χώρου και η απόφασή του να εκφωνήσει πολιτική ομιλία μετά την επίσημη λήξη της προεκλογικής εκστρατείας κρίθηκε ως αμφιλεγόμενη και άκρως συμβολική.

Η Αγία Σοφία, ορθόδοξος χριστιανικός καθεδρικός ναός, μετατράπηκε σε τζαμί από τους Οθωμανούς. Ωστόσο, ο Ατατούρκ τη μετέτρεψε σε μουσείο και ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν που αψήφησε τον κοσμικό ιδρυτή της Τουρκίας και τη μετέτρεψε και πάλι σε τζαμί μόλις το 2020.

Ο υπερεθνικιστής Σινάν Ογάν είναι ο μοναδικός άλλος υποψήφιος πρόεδρος.

Ο έλεγχος του κοινοβουλίου

Οι Τούρκοι ψηφίζουν επίσης για το κοινοβούλιο και τους 600 βουλευτές του. Αν και έχουν χάσει εξουσίες από την εκτελεστική προεδρία του Τ. Ερντογάν από το 2018, ο έλεγχος του κοινοβουλίου παραμένει κλειδί για τη διεξαγωγή του νομοθετικού έργου.

Το κόμμα ΑΚ του προέδρου, το οποίο έχει ισλαμιστικές ρίζες, συμμετέχει στη Λαϊκή Συμμαχία με το εθνικιστικό MHP και δύο άλλα κόμματα, ενώ το κεντροαριστερό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Κ. Κιλιτσντάρογλου συνεργάζεται με το εθνικιστικό Καλό Κόμμα και τέσσερα μικρότερα κόμματα στο πλαίσιο της Συμμαχίας του Έθνους.

Το φιλοκουρδικό HDP, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, συμμετέχει σε άλλη συμμαχία, αλλά έχει διεξάγει προεκλογική εκστρατεία ως Πράσινη Αριστερά.

Πρώτη δημοσίευμα στις 17:00

