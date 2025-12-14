Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Η στιγμή που άνδρας αφοπλίζει έναν από τους δράστες (vid)

Ένας μουσουλμάνος κάτοικος του Σίδνεϊ αφοπλίζει τον έναν από τους δύο δράστες κατά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, σε μια στιγμή που κατέγραψε πολίτης με κινητό.
Ο άνδρας αιφνιδίασε τον ένοπλο, τον ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα, του άρπαξε το όπλο και τον έριξε στο έδαφος. Η κάμερα κατέγραψε τη δραματική στιγμή που έμελλε να καθορίσει την εξέλιξη του μακελειού.
A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025
He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4