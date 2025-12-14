Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Η στιγμή που άνδρας αφοπλίζει έναν από τους δράστες (vid)

14/12/2025 • 17:37
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ένας μουσουλμάνος κάτοικος του Σίδνεϊ αφοπλίζει τον έναν από τους δύο δράστες κατά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, σε μια στιγμή που κατέγραψε πολίτης με κινητό.

Ο άνδρας αιφνιδίασε τον ένοπλο, τον ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα, του άρπαξε το όπλο και τον έριξε στο έδαφος. Η κάμερα κατέγραψε τη δραματική στιγμή που έμελλε να καθορίσει την εξέλιξη του μακελειού.

 

 

 

 

 

