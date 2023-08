«Tranq»: Ένα συνθετικό ναρκωτικό με τρομακτικές συνέπειες (vid)

Τρόμο προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα νέο ναρκωτικό που είναι ευρύτερα γνωστό ως «tranq». Βασίζεται σε ένα ηρεμιστικό αλόγων που αναμιγνύεται με τη φαιντανύλη και μετατρέπει κυριολεκτικά τους ανθρώπους σε ζόμπι. Προσοχή γιατί ακολουθούν σκληρές εικόνες και οι γονείς πρέπει να απομακρύνουν τα παιδιά από την τηλεόραση.

«Είναι τρομαχτικό! Ποτέ δεν είδα κάτι τέτοιο στη ζωή μου», δήλωσε η Ίνκα Πιε, ρεπόρτερ της αυστριακής τηλεόρασης ORF.

Βρίσκονται υπό την επήρεια ενός από τα πιο επικίνδυνα ναρκωτικά που κυκλοφορούν, ακατάλληλο ακόμα και για ανθρώπους εθισμένους στις ουσίες. Γιατί αυτό δεν προορίζεται για ανθρώπους. To αποκαλούμενο “Tranq” είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό αποτελούμενο από φαιντανύλη, ένα οπιοειδές 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη, νοθευμένη με ηρεμιστικό για άλογα.

Οι χρήστες, στην πλειοψηφία τους νεαροί, εξασφαλίζουν έτσι μια φθηνότερη δόση, αγνοώντας τις τρομαχτικές συνέπειες του φαρμάκου.

Όπως δήλωσε εθελόντρια: «Όταν βρίσκεσαι υπό την επήρεια, δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στο ίδιο σου το σώμα και είναι το σώμα σου που πεθαίνει. Ανάλογα επεισόδια είναι δεκάδες ημερησίως , επιπλέον στο σώμα των χρηστών εμφανίζονται βαθιές πληγές σχεδόν αδύνατον να κλείσουν χωρίς μεταμόσχευση δέρματος που συχνά καταλήγουν και σε ακρωτηριασμό. Δυστυχώς, μερικές πληγές που έχουμε δει φθάνουν μέχρι το κόκκαλο. Κάποιες φορές έχουν σκουλήκια. Εφιαλτικός τρόπος να ζεις, ακόμα και για να πεθάνεις».

Τον περασμένο χρόνο 110.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες από υπερβολική δόση οπιοειδών. Πλέον όμως οι διακινητές έχουν νοθεύσει το 90% των ναρκωτικών οδηγώντας τους χρήστες πιο κοντά στο θάνατο.

