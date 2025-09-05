Τραμπ: Θα μιλήσω σύντομα με τον Πούτιν - Κρεμλίνο: Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες των δύο προέδρων

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως θα συνομιλήσει σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις συνδιαλέξεις του με τον Ουκρανό ομόλογό τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ναι, θα του μιλήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν εννοεί να συζητήσει σύντομα με τον ένοικο του Κρεμλίνου, στο περιθώριο δείπνου με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως πως αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα μόλις χρειαστεί.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα».

«Μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Ασφαλώς όχι, δεν μπορούν», είπε ο κ. Πεσκόφ, σύμφωνα με το RIA. Η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν θα ήταν «αποδεκτή» από τη Ρωσία, θύμισε.

Μάλιστα, το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα τους Ευρωπαίους ότι «εμποδίζουν» τη διευθέτηση της σύρραξης στην Ουκρανία, την επομένη συνόδου ευρωπαϊκών κρατών που υποστηρίζουν το Κίεβο αφιερωμένης στο να προσφερθούν εγγυήσεις ασφαλείας στη χώρα αυτή.

«Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν τη διευθέτηση στην Ουκρανία. Δεν συνεισφέρουν σε αυτή», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική εφημερίδα Ιζβέστια, κατηγορώντας την Ευρώπη πως «συνεχίζει τις προσπάθειες» να μετατρέψει την Ουκρανία σε «κέντρο παντός του αντιρωσικού».